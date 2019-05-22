Под Владимиром ликвидирована банда террористов (видео)

В поселке Кольчугино Владимирской области минувшей ночью была проведена контртеррористическая операция, сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя информационного центра Национального антитеррористического комитета. Двое вооруженных преступников заперлись в частном доме. На предложение сдаться они ответили огнем.
Террористов удалось нейтрализовать. При обысках были найдены боеприпасы, готовая самодельная взрывчатка и религиозно-экстремистская литература.
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