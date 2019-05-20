В финском озере утонул россиянин

В минувшее воскресенье, 19 мая, в финском озере Пюхяярви утонул мужчина. Несчастный случай произошел в общине Китеэ недалеко от границы с Россией.
Как рассказали полицейские, трое россиян плыли по озеру на лодке, когда она перевернулась. Двоим из них удалось выбраться на берег, один человек утонул. Спустя несколько часов спасатели подняли тело мужчины из воды без признаков жизни, передает ТАСС.
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