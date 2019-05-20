Эйфелеву башню эвакуировали из-за альпиниста

В понедельник, 20 мая, в столице Франции эвакуировали посетителей Эйфелевой башни после того, как на нее забрался неизвестный. Об этом сообщило новостное агентство AFP.
Квартал, где находится главная достопримечательность города, был оцеплен полицейскими. На месте работают экстренные службы. Доступ к Эйфелевой башне на время прекращен, уточняет РИА Новости.
Батька доигрался
Артистка отбрила хейтеров в соцсети
На днях наследница певца закатила торжество
Женщина не заметила нападения
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Не получаю удовлетворения
Увеличила губы,а он меня бросил
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Верите ли вы в привороты?
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
2 года без секса
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь одиночества
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Во всем виноваты евреи!
Тарасов передарил машину Бузовой
Замуж за иностранца