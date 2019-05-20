В Москве два подростка жестоко избили школьника

В Москве два подростка напали на школьника и жестоко избили его. Инцидент произошел в учебном заведении в центре города, передает "Вечерняя Москва".
Мальчик получил травму коленного сустава и ушиб передней брюшной стенки. Пострадавший был срочно доставлен в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.
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