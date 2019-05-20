В московские школы поступают сообщения об угрозах взрыва
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Десять московских школ получили сигналы об угрозах взрыва. Принято ли решение об эвакуации, пока не известно. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва".
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