Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле

Пассажир рейса Симферополь – Москва устроил дебош на борту самолета. Нарушителя порядка пришлось вывозить из терминала аэропорта в инвалидном кресле.

Мужчина был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно. Кресло-каталку для пьяного дебошира любезно предоставили медики, передает телеканал "360".