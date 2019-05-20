Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле

Пассажир рейса Симферополь – Москва устроил дебош на борту самолета. Нарушителя порядка пришлось вывозить из терминала аэропорта в инвалидном кресле.
Мужчина был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно. Кресло-каталку для пьяного дебошира любезно предоставили медики, передает телеканал "360".
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