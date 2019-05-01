Известного фотографа из Москвы обвинили в изнасиловании модели

В Москве задержали известного в узких кругах фотографа по подозрению в изнасиловании модели. Пострадавшая рассказала, что провела вечер вместе с подозреваемым в ресторанов, после чего тот пригласил ее к себе домой. По словам модели, фотограф надругался над ней. Потерпевшая обратилась в полицию. Над делом работают следователи, передает РИА Новости.
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