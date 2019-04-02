В Москве из-за взрыва мужчине оторвало пальцы

В Москве на улице Верейской в автосервисе взорвался огнетушитель. Пострадали двое мужчин, которые заправляли его. Одному из них оторвало пальцы, передает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Петербурге прогремели два взрыва. Первое ЧП произошло на территории Военно-космической академии имени Можайского на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Второй взрыв произошел в сельскохозяйственном институте в Пушкине. Там пострадал один человек.
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