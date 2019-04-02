Убийство известного музыканта в США сняли на видео

Камеры наружного наблюдения, установленные возле магазина рэпера Эрмиса Асгедома, известного публике как Nipsey Hussle, сняли момент убийства музыканта, передает телеканал "360". На записи видно, как мужчина в темной рубашке выстрелил в рэпера, отошел от него, затем вернулся, выстрелил еще раз, пнул свою жертву и скрылся с места преступления.

Установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 29-летний местный житель Эрик Холдер. По предварительным данным, незадолго до нападения между ним и Эрмисом Асгедомом произошел конфликт. Рэпер заподозрил знакомого в работе полицейским осведомителем. Тот разозлился и вернулся с пистолетом.