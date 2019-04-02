В Москве задержали четверых подозреваемых в дерзком разбое

В ночь на 1 апреля в полицию обратился молодой человек 1993 года рождения. Он рассказал, что возле дома №53 на Ленинградском шоссе на севере Москвы к нему подошли четверо неизвестны и, угрожая металлическим предметом, отобрали у него телефон, 100 рублей и паспорт. Материальный ущерб оценивается в 7,1 тысячи рублей. Через несколько минут после этого подозреваемые уже были задержаны, передает "Вечерняя Москва". Мужчины стояли на автобусной остановке неподалеку от места преступления.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.