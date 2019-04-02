В Москве задержали четверых подозреваемых в дерзком разбое

В ночь на 1 апреля в полицию обратился молодой человек 1993 года рождения. Он рассказал, что возле дома №53 на Ленинградском шоссе на севере Москвы к нему подошли четверо неизвестны и, угрожая металлическим предметом, отобрали у него телефон, 100 рублей и паспорт. Материальный ущерб оценивается в 7,1 тысячи рублей. Через несколько минут после этого подозреваемые уже были задержаны, передает "Вечерняя Москва". Мужчины стояли на автобусной остановке неподалеку от места преступления.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Вокруг звезды разгорелся скандал
Девушек объединяли общие увлечения
Девушка больше не выглядит на свой возраст
Женщине разбили губу
Популярные темы форума
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Мама моего парня ко мне предвзята
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Отец встречается с моими ровесницами
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Где найти богатого мужчину?
Мимические морщины
Безответная любовь
Кручу её на миньет
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)