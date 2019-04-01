В США застрелили известного музыканта

31 марта в Лос-Анджелесе злоумышленник открыл огонь по магазину одежды, принадлежащему рэперу Эрмису Асгедому, известному публике как Nipsey Hussle, передает "Царьград". В результате нападения ранения получил номинант "Грэмми", а также два посетителя. Пострадавших доставили в больницу, где музыкант скончался.
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