Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Умерший почтальон начал двигаться через 21 минуту после того, как врачи констатировали остановку сердца. Свидетелями воскрешения пациента стали медсестры, которые везли его в морг. До этого специалисты сражались за жизнь Жоао шесть часов, но попытки были безуспешны. Они объявили почтальона умершим, о чем сообщили его жене и детям.
Все началось обычным будним утром десять лет назад. 38-летний Араужо вместе с женой сел в машину у дома. Внезапно его глаза закатились, а руки крепко сжали руль. Перепуганная супруга стала звать на помощь. Соседи вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала остановку сердца.
Оправившись от шока после возвращения умершего почтальона к жизни, врачи поместили его в реанимацию. Многочисленные тесты не дали им ответа на вопрос, что произошло с Жоао. По словам медиков, у мужчины внезапно восстановилось кровообращение.
Они предупредили родственников умершего почтальона, что у того может быть поврежден мозг из-за временной нехватки кислорода. Однако Араужо вышел из комы, а через три недели отправился на работу. Воскресший почтальон из Глостера живет нормальной жизнью и благодарит судьбу за счастливый случай. Спустя десять лет он решил поделиться своей историей, пишет Daily Mail.
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