Воскресший предатель Бабченко продался России за 30 тысяч
Видимо, Бабченко не упускает любую возможность нажиться на своем имени, то и дело становясь причиной очередного скандала. Так, журналист опубликовал в своем Facebook скриншот переписки с якобы представителями телеканала НТВ.
Судя по содержанию диалога, Бабченко предложили дать небольшое интервью, в ответ на что он потребовал крупную сумму – 50 тысяч долларов. После того как собеседник стал торговаться с перебежчиком, тот согласился на гонорар в 30 тысяч рублей.
Более того, Бабченко сообщил, что эту сумму необходимо перевести на счет украинских радикалов из запрещенной в России организации "Правый сектор". "Целую нежно. С бандеровским приветом от национального предателя, либерального ублюдка и агента Госдепа", – резюмировал свое сообщение балагур.
Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальной сети. Так, Бабченко посоветовали "не жить одним днем", проведя аналогию со сбежавшим пациентом наркологической клиники, которого поймали и заставили "оставшийся срок чистить унитазы".
Тем не менее некоторые "обитатели" Всемирной паутины отметили чувство юмора журналиста. "Деньги – вечером, стулья – утром!" – добавил один из пользователей.
Напомним, 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ сообщил, что журналист жив и все это было частью спецоперации для предотвращения реального покушения.
Позже в Киеве был задержан подозреваемый – глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к теракту".
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