Воскресший предатель Бабченко продался России за 30 тысяч

Бежавший на Украину журналист Аркадий Бабченко не перестает удивлять несуразными заявлениями и действиями. На этот раз скандалист потребовал гонорар у российского телеканала, чтобы проспонсировать экстремистов из Незалежной.

Видимо, Бабченко не упускает любую возможность нажиться на своем имени, то и дело становясь причиной очередного скандала. Так, журналист опубликовал в своем Facebook скриншот переписки с якобы представителями телеканала НТВ.

Судя по содержанию диалога, Бабченко предложили дать небольшое интервью, в ответ на что он потребовал крупную сумму – 50 тысяч долларов. После того как собеседник стал торговаться с перебежчиком, тот согласился на гонорар в 30 тысяч рублей.

Более того, Бабченко сообщил, что эту сумму необходимо перевести на счет украинских радикалов из запрещенной в России организации "Правый сектор". "Целую нежно. С бандеровским приветом от национального предателя, либерального ублюдка и агента Госдепа", – резюмировал свое сообщение балагур.

Пост вызвал бурное обсуждение среди пользователей социальной сети. Так, Бабченко посоветовали "не жить одним днем", проведя аналогию со сбежавшим пациентом наркологической клиники, которого поймали и заставили "оставшийся срок чистить унитазы".

Тем не менее некоторые "обитатели" Всемирной паутины отметили чувство юмора журналиста. "Деньги – вечером, стулья – утром!" – добавил один из пользователей.

Напомним, 29 мая появилась информация об убийстве Аркадия Бабченко. На следующий день глава СБУ сообщил, что журналист жив и все это было частью спецоперации для предотвращения реального покушения.

Позже в Киеве был задержан подозреваемый – глава немецко-украинского оружейного предприятия Борис Герман. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к теракту".