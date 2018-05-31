"Воскресший" Бабченко поблагодарил Порошенко за убийство

Цирковое представление с Аркадием Бабченко в главной роли продолжает набирать обороты на Украине. Внезапно "воскресший" журналист заявил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за спасение его жизни.

"Эта страна дала мне возможность здесь жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни – я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны", – заявил Бабченко на встрече с журналистами.

Он считает, что покушение на него готовилось из-за его гражданской позиции, поскольку никаких профессиональных расследований он последнее время не вел, пишет РИА Новости. "Все, чем я занимаюсь, – это посты в Facebook. Из этого можно сделать вывод, что мотивом является моя общественная позиция, моя гражданская деятельность", – заявил Бабченко.

Напомним, что основная составляющая этой гражданской деятельности сбежавшего на Украину российского журналиста – обливать грязью свою родину. Недавно он глумился над погибшими при пожаре в Кемерово, до этого оскорблял жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Следующее его заявление, сделанное на встрече с журналистами, наверное, заставило поволноваться всех, кто все-таки хочет убить беглого блогера. "Сейчас у меня авианосец охраны плюс авиазвено и кавалерийский полк", – сказал Бабченко о приставленной к нему охране.

Глава МИД Германии заявил, что ситуация с "убийством" #Бабченко вызывает много вопросов https://t.co/NeGgK0y9qS — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 31 мая 2018 г.

И, наконец, чудом спасшийся журналист похвастался тем, что сотрудник администрации Порошенко предложил ему помощь в получении гражданства Украины, передает "360".

Два дня назад все мировые СМИ сообщили о гибели в Киеве от рук наемного убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. В соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен блогер, лежащий в луже крови. На следующий день выяснилось, что это все постановка, а Бабченко жив и здоров.

Инсценировка убийства, по словам представителей СБУ, нужна была для того, чтобы выйти на след и арестовать заказчиков и исполнителей покушения на Бабченко, которое якобы на самом деле готовилось.