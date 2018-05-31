"Воскресший" Бабченко поблагодарил Порошенко за убийство
"Эта страна дала мне возможность здесь жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни – я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны", – заявил Бабченко на встрече с журналистами.
Он считает, что покушение на него готовилось из-за его гражданской позиции, поскольку никаких профессиональных расследований он последнее время не вел, пишет РИА Новости. "Все, чем я занимаюсь, – это посты в Facebook. Из этого можно сделать вывод, что мотивом является моя общественная позиция, моя гражданская деятельность", – заявил Бабченко.
Напомним, что основная составляющая этой гражданской деятельности сбежавшего на Украину российского журналиста – обливать грязью свою родину. Недавно он глумился над погибшими при пожаре в Кемерово, до этого оскорблял жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России над Черным морем.
Следующее его заявление, сделанное на встрече с журналистами, наверное, заставило поволноваться всех, кто все-таки хочет убить беглого блогера. "Сейчас у меня авианосец охраны плюс авиазвено и кавалерийский полк", – сказал Бабченко о приставленной к нему охране.
Глава МИД Германии заявил, что ситуация с "убийством" #Бабченко вызывает много вопросов https://t.co/NeGgK0y9qS— Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 31 мая 2018 г.
И, наконец, чудом спасшийся журналист похвастался тем, что сотрудник администрации Порошенко предложил ему помощь в получении гражданства Украины, передает "360".
Два дня назад все мировые СМИ сообщили о гибели в Киеве от рук наемного убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. В соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен блогер, лежащий в луже крови. На следующий день выяснилось, что это все постановка, а Бабченко жив и здоров.
Инсценировка убийства, по словам представителей СБУ, нужна была для того, чтобы выйти на след и арестовать заказчиков и исполнителей покушения на Бабченко, которое якобы на самом деле готовилось.
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