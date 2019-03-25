На военной базе США в Японии произошел взрыв

Военная база морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центре японского острова Окинава подверглась нападению группы неизвестных. Они сломали часть забора, проникли на территорию и подорвали заранее подложенный к зданию газовый баллон, передает портал "ФедералПресс". В результате ЧП никто не пострадал.

