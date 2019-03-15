В Новой Зеландии после расстрела в мечетях прогремели два взрыва

Очевидцы сообщили о двух взрывах в районе железнодорожного вокзала "Бритомарт" крупного новозеландского города Окленд после того, как в городе Крайстчерч произошли расстрелы в мечетях, передает РИА ФАН. Оказалось, таким образом саперы уничтожили подозрительные рюкзаки. По предварительным данным, внутри находились взрывные устройства.
Также полиция находила взрывные устройства возле мечетей в самом Крайстчерче, передает сайт "ТВ Центр". Их также удалось обезвредить. Поиски стрелка – 28-летнего Брентона Тарранта – продолжаются.
В российском посольстве в Новой Зеландии рассказали, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших при стрельбе россиян не было, передает телеканал "360". Ведомство поддерживает контакт с местными властями, а также с проживающими в стране россиянами.
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