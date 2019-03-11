Находившегося 18 лет в розыске мужчину поймали в Москве

В Москве был задержан гражданин Казахстана, который находился в международном розыске на протяжении 18 лет, передает "Вечерняя Москва". Он обвиняется в убийстве своего бизнес-партнера в 2001 года. Задержанный экстрадирован в Казахстан.
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