Вылетевший из Москвы самолет экстренно приземлился из-за сообщений о бомбе

Самолет "Уральских авиалиний" Москва – Бахрейн экстренно приземлился в Баку. По предварительной информации, поступило сообщение о бомбе на борту.

Все пассажиры борта были эвакуированы, передает Telegram-канал "Говорит Москва". Сейчас в самолете работают спецслужбы, они проверяют весь багаж.