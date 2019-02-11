Нагло стырил и ушел: в центре Москвы снова похитили дорогую картину
В ресторане на Покровском бульваре неизвестный злоумышленник украл картину. Мужчина зашел в заведение, снял произведение искусства со стены и вышел из здания. В полицию обратилась сотрудница заведения.
Оказалось, что экспонат принадлежал генеральному директору ресторана. Похитителя дорогой картины разыскивают правоохранители, сообщает Telegram-канал Mash. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это уже второй случай громкой кражи произведения искусства в столице в наступившем году. Напомним, 27 января, в стенах Третьяковской галереи произошло дерзкое ограбление. Вор на глазах у посетителей снял со стоны полотно Куинджи, достал холст из рамы и ушел. Очевидцы были уверены, что мужчина – работник галереи.
После инцидента вход в Третьяковку перекрыли, а выходящих обыскивали. Вора задержали на следующий день. Им оказался 32-летний мужчина, которому ранее предъявляли обвинение в незаконном хранении наркотиков. Таганский суд столицы арестовал злоумышленника на два месяца. Сама картина была обнаружена 28 января на стройке в Одинцовском районе.
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