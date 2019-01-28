Неожиданная версия кражи картины из Третьяковки
Воскресенье, самый разгар дня, настоящий аншлаг в Третьяковке… К картине Куинджи подходит молодой мужчина в темной одежде, снимает ее со стены и уходит за колонну. События разворачиваются прямо как фильме "Старики-разбойники". Все это происходит на глазах у посетителей, никто не пытается остановить преступника и он спокойно выходит из музея, садится в машину и уезжает.
Утром в понедельник полиция и ФСБ по горячим следам раскрывают дерзкое преступление. В Подмосковье задерживают грабителя, он указывает сыщикам, где спрятана украденная картина Куинджи. Казалось бы, ничего необычного, но, что если это ограбление готовилось долго и тщательно.
К примеру, преступники, выполнявшие заказ какого-нибудь заграничного коллекционера, изготовили высококачественную копию полотна известного художника. Затем нашли рядового исполнителя, который за приличную сумму и готовность отсидеть небольшой срок, согласился выкрасть картину из Третьяковской галереи. Причем, исполнителю могли пообещать квалифицированную помощь адвоката, сказав, что срок, вполне возможно, будет условным.
Далее, как говорится, дело техники. Грабитель, зная, что его найдут в течение нескольких часов, даже не пряча лица, выносит картину на глазах изумленной публики и спокойно дожидается оперативников у себя дома. Им он сообщает, где спрятано ценнейшее полотно стоимостью в несколько миллионов долларов и отдается в руки правосудию.
А дальше на выставку в Третьяковку возвращается искусно написанная копия картины Куинджи. Оригинал же, скорее всего, в ночь с воскресенье на понедельник на частном бизнес-джете переправляется заказчику.
В этой версии, конечно, есть и слабое звено – проверка подлинности. Поэтому теперь все зависит от экспертизы найденной в подмосковном доме картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".
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