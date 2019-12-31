Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Три человека стали жертвами пожара в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, еще один госпитализирован, сообщает Национальная служба новостей. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в частном доме в деревне Абрамцево. Огонь охватил территорию площадью 120 квадратных метров.
На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
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