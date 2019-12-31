В Москве загорелся склад с газовыми баллонами

Склад с газовыми баллонами загорелся во вторник на улице Подольских Курсантов в Москве. Огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров, передает телеканал "360".
Возгорание произошло около 05:00 мск. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пламя возникло в металлическом ангаре. Через полчаса кровля здания обрушилась. Очевидцы утверждают, что слышали хлопки – вероятно, происходили взрывы баллонов. К 06:08 пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.
Популярные темы форума
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Покойница, вторая страничка.
НЕВЕСТА ТЫ КЛАССНАЯ
Кто напьётся на Новый год?
Пожелания от Аиды Ведун
Русские мужики в постеле - барахло
Мужской запах...