В Турции пропал гражданин России. Известно, что Никита Василевский исчез 1 ноября в городе Сиде.
О случившемся сообщили в генконсульстве нашей страны в Анталье. Подробности ЧП на данный момент не приводятся, передает телеграм-канал "Говорит Москва".
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