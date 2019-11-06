В Москве таксист довез иностранца от аэропорта до гостиницы за 16 тысяч

Голландец стал жертвой московских таксистов-мошенников. За дорогу из Шереметьево до гостиницы он заплатил 16 тысяч рублей.
Злоумышленник даже не постеснялся выдать чек иностранцу за свою "услугу". Приезжий понял, что его обманули, когда поднялся в номер отеля и пересчитал рубли в евро. Возвращаясь на родину, мужчина заказал такси через приложение, и дорога до аэропорта ему обошлась всего в 700 рублей, пишет телеграм-канал Life Shot.
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