Геймер скончался от инсульта после недельного игрового загула

Как стало известно, родители пытались отговорить 17-летнего сына от постоянных игр, но он их не слушал. В итоге ему они даже еду приносили ему в комнату.
По данным "Экспресс газеты", в один из дней отец геймера обнаружил его на полу и попытался оказать первую помощь, но подросток был мертв. Позже врачи сообщили, что молодой человек скончался от инсульта. Папа погибшего юноши надеется, что гибель его сына станет уроком для всех любителей компьютерных игр.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Почему Лолиту бросают мужчины?
Аида, я Вас ищу!
Все, кто пишет на этом форуме, админы!