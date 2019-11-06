Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске

В Норильске в ходе плановых работ обрушили несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.
На кадрах, опубликованных "Пятым каналом", видно, как рушится часть здания, в народе прозванного "кошкиным домом".
По данным "Царьграда", в результате происшествия никто не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к разбору завалов.
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