Мошенники украли со счетов жителей Удмуртии более 4,5 миллиона

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту кражи 4,5 миллиона рублей с банковских счетов местных жителей. Мошенники звонили им под видом сотрудников финансовых организаций и просили предоставить реквизиты карт. По данным ИА "Удмуртия", жертвами злоумышленников за пять дней ноября стали жители Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска и Завьяловского района.
В полиции напомнили: работники банков не спрашивают о наличии и размере средств на счете, не уведомляют о транзакциях в телефонном режиме. Не следует ни под каким предлогом передавать посторонним данные карты (номер, дату выпуска, ПИН-код), уточняется на сайте ГУ МВД России по Удмуртской Республике.
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