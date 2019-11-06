Капкан с оторванной лапой нашли на популярной лесной тропе в Нахабино

Капкан обнаружила в Нахабино местная жительница. По ее словам, лапа слишком большая для лисы и мелкой живности – скорее всего, пострадала собака.
Как рассказала
"Подмосковью сегодня" член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй, установившему ловушку грозит наказание. В местах общественного пользования ставить капканы запрещено законом. Юрист призвала нашедших подобные капканы незамедлительно сообщать об этом специалистам.
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