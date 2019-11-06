Две девушки из Подольска могут сесть на 20 лет за похищение Дзюбы

Уголовное дело завели в отношении двух девушек, которые похитили ростовую металлическую фигуру звезды российского футбола Артема Дзюбы. Она украшала въезд во двор дома 11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", статья "Кража" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сумма ущерба, по оценке экспертов, превысила 27 тысяч рублей.
Девушки раскаялись в своем поступке и записали видеообращение к Дзюбе, в котором просят помочь "морально и физически". По их словам, они просто хотели похулиганить и завести хоть какого-нибудь мужчину в доме, следует из опубликованного на канале Mash ролика.
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