Две девушки из Подольска могут сесть на 20 лет за похищение Дзюбы

Уголовное дело завели в отношении двух девушек, которые похитили ростовую металлическую фигуру звезды российского футбола Артема Дзюбы. Она украшала въезд во двор дома 11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", статья "Кража" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сумма ущерба, по оценке экспертов, превысила 27 тысяч рублей.

Девушки раскаялись в своем поступке и записали видеообращение к Дзюбе, в котором просят помочь "морально и физически". По их словам, они просто хотели похулиганить и завести хоть какого-нибудь мужчину в доме, следует из опубликованного на канале Mash ролика.