Няня украла из московской квартиры более 7 миллионов рублей

Полицейские задержали 41-летнюю няню, которая украла из квартиры работодателя наручные часы и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила семь миллионов 425 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает "Вечерняя Москва".
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Самые сексуальные!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Почему Лолиту бросают мужчины?
Аида, я Вас ищу!
Все, кто пишет на этом форуме, админы!