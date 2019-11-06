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Происшествия

Няня украла из московской квартиры более 7 миллионов рублей

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Полицейские задержали 41-летнюю няню, которая украла из квартиры работодателя наручные часы и ювелирные украшения. Сумма ущерба составила семь миллионов 425 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: 6 ноября 2019, 09:59

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