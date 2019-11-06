Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 компании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стали технические неполадки в работе одного из двигателей, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, на борту находились 488 пассажиров, никто не пострадал. Специалисты обследуют воздушное судно, передает РИА ФАН.
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