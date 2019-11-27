На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы

В среду, 27 ноября, на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро пассажир упал на рельсы. Поезда временно не следовали от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской", передает "Вечерняя Москва".
Упавший на пути мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Пострадавший находится под наблюдением врачей. Движение составов на участке серой ветки восстановили, уточняет "Интерфакс".
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Всем дуракам посвящается
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа