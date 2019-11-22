Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть

Борт турецких авиалиней следовал из Стамбула в Одессу. Из-за сильных порывов ветра самолету далеко не сразу удалось приземлиться, ему пришлось заходить на второй круг. В момент касания земли передняя стойка шасси подломилась. Тем не менее, самолету удалось остановиться без особых потерь.
Никто из пассажиров рейса не пострадал и медицинская помощь не потребовалась, сообщает ТВ Центр. Людей эвакуировали по надувным трапам.
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