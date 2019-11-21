Катаклизм даже создал небольшую пробку, из-за того, что водителям приходилось притормаживать. Как сообщает ТВ Центр, собирать пену приехала спецтехника. Сейчас ученые изучают состав вещества.
Пенная вечеринка: на набережной Москвы из-под земли забил фонтан
Катаклизм даже создал небольшую пробку, из-за того, что водителям приходилось притормаживать. Как сообщает ТВ Центр, собирать пену приехала спецтехника. Сейчас ученые изучают состав вещества.
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