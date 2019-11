"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" во время матча против команды "Нью-Йорк Рейнджерс" пытался вывести снаряд из своей зоны. К сожалению, шайба случайно отлетела рикошетом от защитного стекла и угодила прямо в арбитра, разбив ему губу.

Как сообщает Пятый канал, помощь пострадавшему оказали незамедлительно. Судье наложили швы и после этого он продолжил вести матч, несмотря на травму.

#NHL



Where players are tough & so are officials



Official Furman South took puck off Ovechkin stick in mouth..got some surgical glue on his lip didn't miss sec of action@NHLonNBCSports #ALLCAPS #CapsRangers pic.twitter.com/igOuuH5486