В московском магазине "Дикси" избили пытавшихся украсть продукты посетителей

Столичный магазин "Дикси" проверяет сотрудников магазина, где избили нескольких покупателей. Горячие видео, где посетителей подвергают физическому насилию, горячо обсуждают в Сети.
Продавщица поймала девушку и поволокла ее в подсобку, передает "телеграм"-канал "Hue". Все это произошло из-за того, что мужчина взял две пачки масла и сыр. Теперь в "Дикси" разбираются. По предварительным данным, сотрудники не ограничились кулаками и написали на воришек заявление.
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