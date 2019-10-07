В Новосибирске массовая драка закончилась стрельбой

В понедельник, 7 октября, недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске произошла массовая драка. Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов сделал предупредительный выстрел. 50 человек были задержаны, передает "Интерфакс".
По предварительной версии, конфликт произошел между двумя группами местных жителей "на бытовой почве". В результате потасовки пострадал один человек. В настоящее время на месте происшествия работает полиция. Точные причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает РИА Новости.
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