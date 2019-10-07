В Подмосковье мужчина случайно задушил маленькую дочь

В подмосковном Жуковском пьяный мужчина случайно убил маленькую дочь. В отношении нерадивого отца завели уголовное дело. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Согласно предварительной версии, мужчина следил за ребенком, пока его супруга находилась в родильном доме. Вечером 3 октября он пригласил знакомых к себе домой для распития алкогольных напитков. Во время застолья пьяный мужчина задушил свою маленькую дочь, после чего уснул.
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