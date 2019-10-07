Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

В аэропорту Благовещенска задержали пассажира, который устроил дебош на борту лайнера "Уральские авиалинии", летевшего из Екатеринбурга. В отношении правонарушителя составили протокол о мелком хулиганстве. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на "Амурскую службу новостей".
Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя неуважительно по отношению к окружающим, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания членов экипажа. Позднее выяснилось, что пассажир был пьян. Его приговорили к административному аресту на десять суток.
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