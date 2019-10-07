Четверо детей погибли: под Москвой произошел страшный пожар

В ночь на понедельник, 7 октября, в деревне Чисмена в Волоколамском районе случился страшный пожар: загорелся жилой трехэтажный дом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В ликвидации возгорания приняли участие 12 спасателей и три единицы техники. Из здания эвакуировали 12 человек. В результате пожара погибли один взрослый и четверо детей, сообщает телеканал "360". Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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