Житель Волгограда в ходе пьяной ссоры убил и обезглавил мать и жену

В Волгограде мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на супругу и мать, убил их, а затем обезглавил. В содеянном он признался знакомой по телефону. Как сообщает VSE42.ru, приятельница убедилась, что тот не шутит, и позвонила в полицию.
До приезда стражей порядка подозреваемый попытался покончить с собой, однако ему вовремя оказали медицинскую помощь. Решается вопрос об аресте задержанного, отмечает RT.
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