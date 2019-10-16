Появилось видео с кражей картины Сальвадора Дали

Из галереи в Сан-Франциско вынесли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вор проделал это всего за полминуты. Момент кражи был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
На кадрах темнокожий молодой мужчина в ярко-синей футболке и бейсболке того же цвета спокойно идет мимо пешеходов. Он небрежно перекладывает гравюру из одной руки в другую.
Директор галереи Расджад Хопкинс утверждает, что в момент кражи он работал один. Судя по всему, мужчина просто не заметил ловкого воришку.
Украденная работа оценивается всего в двадцать тысяч долларов. Такая низкая стоимость обусловлена наличием других оттисков гравюры. Конечно, оригинал картины стоит в десятки раз больше.
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