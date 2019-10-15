Жилой дом в Химках атаковали тараканы

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Вторник 15 октября
Лента новостей
19:56
Россияне назвали самые скучные профессии
19:49
Овечкин блеснул талантом перед сыном
19:02
Привязали к столбу: в Архангельске местные жители отомстили грабителю
18:56
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
18:50
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
18:42
"Просто прелесть": Нюша показала идеальную фигуру родившей женщины
18:31
Видео с травести-двойником Толкуновой шокировало семью артистки
18:30
Один погиб, семеро пострадали: в Петербурге произошла авария с микроавтобусом
17:54
Найдена женщина с идеальной внешностью
17:51
Стало известно о планах многодетной Порошиной родить еще
17:49
Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный гей-скандал
17:45
"Вспышка гражданской войны": Зеленскому предсказали страшную участь
17:21
Под Петербургом мужчина зарубил брата топором
17:11
Зеленский прилюдно опозорился из-за нелепого вида (фото)
17:01
Миддлтон бросила детей и укатила за границу
17:01
"Мне непонятна позиция": Пригожин разнес молчавших родственников Заворотнюк
16:43
В торговом центре Ижевска пострадал ребенок
16:37
Седокова порадовала мужчин роскошным бюстом (видео)
16:31
Беспорядки в Киеве: офис Зеленского взяли в осаду
16:13
Синоптики предупредили москвичей об аномальном скачке давления
15:57
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
15:55
Новое расследование дела о крушении MH17 вызвало истерику на Украине
15:40
Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
15:39
Вдова Кобзона проигнорировала похороны близкого друга
15:14
"Коля, дорогой": Жасмин призналась в чувствах Баскову
15:02
Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха
15:01
Чей он союзник? Антироссийская выходка Лукашенко вызвала омерзение
14:54
Появились подробности обрушения дома в Приморье
14:54
Поджавший хвост Трамп помог Путину
14:50
"Он был лучший": у Толкалиной разрывается сердце из-за жуткой трагедии
14:42
Шампанское по 50 тысяч, омары и сирень зимой: Березин возмущен запросами артистов
14:21
Любовница обвинила Бари Алибасова в побоях
14:21
"Точно Костик гуляет": Брежнева привлекает внимание мужа "голыми" фото
14:19
Как сохранить фигуру в осенне-зимний период
14:17
В Екатеринбурге нашли труп пропавшей молодой автоледи
14:15
Расцвет российского Крыма довел украинцев до отчаяния
14:00
Оплеванного Зеленского неожиданно ударили в спину
13:56
"Мы до сих пор не можем дать ответ": ученые бьются в истерике от тайны перевала Дятлова
13:50
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
13:48
Мероприятия юбилейной Недели Моды в Москве пройдут в столичном метро
13:43
В Москве пройдет мировая премьера балета “Дракула. Начало”
13:39
"Должен был мастурбировать": актера Петрова заперли в комнате с тремя мужиками
13:35
Володин призвал руководство Грузии извиниться перед россиянами
13:31
"Нагнут": Зеленскому пригрозили новым Майданом
13:26
"Возьмите палки побольше и бейте!": экс-супруг закрыл грудью заклеванную Бочкареву
13:06
В Красноярске поймали забивших насмерть мужчину мажоров
12:50
Русская Кардашьян взбудоражила россиян силиконовой грудью
12:49
Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк
12:48
Сексапильная подружка Крида выиграла порнопремию
12:47
Школа будущего: в лицее-интернате в Мольгино открыли ледовую арену
12:27
Татьяну Тотьмянину срочно прооперировали в онкоцентре
12:00
Звезда "Дома-2" откровенно высказалась о потере девственности
11:57
Почему семья тщательно скрывает правду о здоровье Заворотнюк
11:53
"Ура!": Брежнева выступила с официальным заявлением после слухов о беременности
11:47
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
11:30
Извращенец из Tinder на свидании украл у девушки трусы
11:29
Перекроенная до неузнаваемости Ротару шокировала Сафронова
11:25
Украинские националисты устроили беспредел на границе с Крымом
11:18
При обрушении дома в Приморье погиб человек
11:10
Воющего Алексея Панина увезли в психушку
10:44
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
10:21
"Бабушка обалдела": россиянам показали жесткое порно вместо передачи на НТВ
10:11
Близкие высказались о последних моментах с Заворотнюк после ликвидации
09:49
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
09:30
"Вот уроды": Самбурскую жестоко обвели вокруг пальца
09:12
Бывший муж впервые о расставании с Марией Порошиной
08:55
Асмус за спиной у мужа обняла сексуальных красавцев
08:30
Асмус рассказала о разводе с Харламовым
08:28
Во время исполнения российского гимна перед Путиным случился казус (видео)
08:21
"Убит": ужасное событие настигло Влада Топалова
07:27
"Это зависть": оконфузившуюся на подиуме Ходченкову прикрыли грудью
06:30
Неожиданное решение Зеленского по Крыму добило украинцев
04:35
Муж дочери Машкова оставил ее с двумя детьми
02:19
Раскрыт секрет сохранения молодости организма
00:21
Раздетая Савельева похвасталась стройной фигурой после родов
21:57
Знаменитый дизайнер скончалась в возрасте 47 лет
21:55
"Железная кнопка": 56-летняя Дапкунайте восхитила Александрову и Хромченко
21:38
"Имею на это право": Исаева выставила улыбающуюся дочь Началовой
21:23
Навка призналась в любви к Юдашкину в день его рождения
21:14
Стало известно имя нового тренера "Спартака"
21:06
"Скачущие, прыгающие вприсядку": трясущие гениталиями мужчины лишили Волочкову сна
21:01
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
20:55
Зеленский признал потерю Крыма частью лечения для Украины
20:32
Вышвырнутая из Украины Королева взмолилась о прощении
20:21
"Это не мой ребенок...": Древнов впервые рассказал о разводе с Порошиной
20:14
Под Уфой в аварии с легковушкой погиб человек
19:02
Известный футболист раскрыл правду о романе с Тиной Канделаки
18:51
Пассажир вылетевшего в Петербург лайнера поплатился за курение на борту
18:47
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
18:31
"Позор!": разъяренная толпа атаковала затравленного Зеленского
18:25
Затравленная певица была найдена мертвой
18:14
Обнародовано трогательное послание детей к онкобольной Заворотнюк
18:02
"Останется тут и сопьется": застрявшему в грязи Киркорову предрекли незавидную участь
17:53
Спустя 17 лет Курникова намекнула о предстоящей свадьбе
17:44
Вдова Марьянова отказывается делить наследство с родными артиста
17:41
Зеленский получил мощную поддержку из России
17:29
"Это просто гнида": Разин как следует потрепал матерщинника Шнурова
17:11
В Ижевске автомобиль сбил ребенка
17:02
Наргиз угодила в новый скандал после конфликта с Фадеевым
16:54
"Повреждены органы": вице-мисс "Краса России" попала в реанимацию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
Биография Натальи Сергуниной: путь от юридического консультанта до вице-мэра
Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
Происшествия

Жилой дом в Химках атаковали тараканы

прочитано 263 раза

В подмосковных Химках жители многоэтажного дома пожаловались на огромное количество тараканов. По их словам, чтобы открыть входную дверь, им приходится смахивать с нее насекомых.

В пресс-службе управляющей компании рассказали, что проводят расследование. По предварительным данным, владельцы одной из квартир попытались вывести тараканов, но насекомые разбежались по всему подъезду. В ближайшее время в доме будет проведена дезинсекция, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 15 октября 2019, 19:32

комментарии

Политика

Зеленский признал потерю Крыма частью лечения для Украины
На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко
В Крыму наплевали на демарш преемницы Меркель
Украинцы бьются в истерике из-за находящих общий язык Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Сделал вид, что незнаком: Виторган с молодой зазнобой случайно столкнулся с Собчак
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
"Просто прелесть": Нюша показала идеальную фигуру родившей женщины
Видео с травести-двойником Толкуновой шокировало семью артистки

Проишествия

Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
Тюрьма не исправила упыря: названа причина зверского убийства школьницы в Саратове
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Забравшая оставленного в саду таджиками ребенка воспитательница потрясла народ
Политика

Чей он союзник? Антироссийская выходка Лукашенко вызвала омерзение

В Белоруссии происходит странное
Lifestyle

Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты

Легендарная рок-опера пройдет в Москве

Шоу-бизнес

Стало известно о планах многодетной Порошиной родить еще

Артистка всегда мечтала о большой семье
Регионы

Школа будущего: в лицее-интернате в Мольгино открыли ледовую арену

Ее посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова
15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов

Регионы

"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru