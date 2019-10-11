В Подмосковье стая собак загрызла ламу

В Химках стая собак проникла в контактный зоопарк и напала на семейство лам. Бездомные животные загрызли одного самца и попытались растерзать самку и детеныша, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
На место происшествия вызвали ветеринаров. Врачи обработали раны пострадавших животных и наложили швы. В пресс-службе контактного зоопарка сообщили, что учреждение будет закрыто на карантин до следующего сезона.
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