Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Жуткий инцидент произошел в лондонской гостинице, неподалеку от аэропорта Хитроу. 25-летний Джесси Макдоналд убил 36-летнего Мохамеда Херси, известного как Наоми.

Известно, что Макдоналд познакомился с мужчиной, который чувствовал себя женщиной, на сайте свингеров. Там он разместил сообщение о том, что ищет неординарных сексуальных утех.

Они встретились, и их оргия продолжалась не менее четырех дней. Половые контакты любовники сочетали с принятием наркотиков, сообщает The Guardian.

В последний день после Джесси ударил Наоми бутылкой, а затем нанес не менее 40 ножевых ранений. Перед этим любовники поссорились.

Все эти дни Макдоналду писала его подружка, 18-летняя Наталья Дарковская, но мужчина ей не отвечал. Лишь в день преступления он написал, что "был идиотом". Девушка приехала к нему, чтобы помочь замести следы. Однако по каким-то причинам пара все же оставила труп на месте. Мужчина свою вину отрицает и настаивает на том, что это была самооборона.

Как писали Dni.Ru, похожий трагический инцидент произошел в России осенью 2016 года. Мужчина приехал в поселок Кудепста к подруге, с которой познакомился по интернету. Визит он совершил после того, как принял наркотики. Кавалер общался со знакомой, пока та не заявила, что располагает видео интимного содержания с ним в главной роли. Наркоман зарезал девушку и ее пожилую мать, которая стала невольной свидетельницей произошедшего.