В центре Москвы произошла стрельба

Вечером 14 сентября неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из окна офисного здания на Марксистской улице в центре Москвы, передает telegram-канал 112. Отмечается, что стрелок находится на третьем этаже. Подробности происходящего уточняются.
По уточненным данным, нарушитель стрелял холостыми патронами. Прибывшая на место полиция пытается вскрыть дверь.
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