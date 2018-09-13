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Происшествия

В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья

Фото: pixabay.com
Известный педагог скончалась во время прямого эфира утреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждала о том, как лучше всего уйти из жизни.
прочитано 1707 раз

Рита Джитендра – известный в Индии писатель и художник. Профессора часто приглашали на телевидение, где она выступала в качестве эксперта. Последней для нее передачей стала индийская версия программы "Доброе утро".

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Писательница рассказывала о своей жизни и карьере. Однако внезапно замолчала на полуслове, после чего потеряла сознание. Интервью сразу же прекратили, Риту доставили в больницу. Врачи диагностировали сердечный приступ, но помочь ничем не смогли.

Как выяснилось, по дороге на телевидение Джитендра рассуждала о том, как именно хочет умереть. Профессор хотела уйти из жизни как бывший президент Абдула Калам – он скончался во время лекции в местном университете, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфире Facebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсети и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была в ссоре.

Во время прямого эфира разъяренный парень напал на подругу и застрелил ее. "Все хотят быть знаменитыми. Давай станем знаменитыми сегодня", – заявил убийца прибывшим на место преступления полицейским. И добавил: "Игра окончена". Оправдываться американец не стал.

Автор: Андрей Евлампиев13 сентября 2018, 09:01

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