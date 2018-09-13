В прямом эфире "Доброго утра" умерла гостья
Рита Джитендра – известный в Индии писатель и художник. Профессора часто приглашали на телевидение, где она выступала в качестве эксперта. Последней для нее передачей стала индийская версия программы "Доброе утро".
Писательница рассказывала о своей жизни и карьере. Однако внезапно замолчала на полуслове, после чего потеряла сознание. Интервью сразу же прекратили, Риту доставили в больницу. Врачи диагностировали сердечный приступ, но помочь ничем не смогли.
Как выяснилось, по дороге на телевидение Джитендра рассуждала о том, как именно хочет умереть. Профессор хотела уйти из жизни как бывший президент Абдула Калам – он скончался во время лекции в местном университете, пишет Life.ru.
Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфире Facebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсети и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была в ссоре.
Во время прямого эфира разъяренный парень напал на подругу и застрелил ее. "Все хотят быть знаменитыми. Давай станем знаменитыми сегодня", – заявил убийца прибывшим на место преступления полицейским. И добавил: "Игра окончена". Оправдываться американец не стал.
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