Ведущий Норкин взбесил россиян стычкой с украинцем в эфире НТВ

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности. Многие убеждены, что журналист перегнул палку.



Пользователи Сети обрушились на Норкина с критикой. "Он давно уже вышел из себя и обратно возвращаться не собирается!", "Раньше уважал Норкина, но на этих тру-шоу он показал себя глупцом в приличном пиджаке", – написали разочарованные пользователи.

В ходе дискуссии эксперт Павел Жовниренко несколько раз перебил ведущего, передает телеканал "360". Норкин попросил его замолчать, а потом выключил микрофон гостя, после чего выгнал его из студии.

Участники передачи заступились за эксперта, заявив, что он имеет право высказаться. Однако Норкин украинскому эксперту отказал, пишет RT. Кроме того, он отметил, что не может поднять руку на человека старше него.

По этому поступку кто-то из зрителей сделал вывод о телевидении в целом: "Культура российских ток-шоу прямо зашкаливает... Такая же, как и у зрителей, которые их смотрят", "Россияне заслужили такое телевидение". Стоит отметить, что некоторые поддержали ведущего: "Молодец! Нужно было все-таки дать по лицу подлецу!"