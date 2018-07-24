Две москвички выпили воды в магазине и получили химожоги

В Москве две девушки получили химические ожоги, после того как попили воды из кулера. ЧП случилось в спортивном магазине, передает Пятый канал.

По предварительным данным, после пробежки москвички зашли в магазин, чтобы утолить жажду. По словам пострадавших, они делали так каждый вечер – в помещении для спортсменов-бегунов есть зона отдыха и емкость с водой.

Как только девушки сделали по глотку, им стало плохо. Вместо воды в кулере оказалось химическое вещество без запаха и вкуса. Одна из пострадавших госпитализирована в тяжелом состоянии с ожогами желудочно-кишечного тракта и кровотечением, ее поместили в реанимацию. У второй девушки – химический ожог языка.