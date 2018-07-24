Звезда российского футбола скончалась в 28 лет

Скончалась чемпионка России по футболу Юлия Борисенко. Ей было 28 лет. Футболистка умерла в Минске.
О смерти Борисенко сообщил белорусский клуб Звезда-БГУ", за который она выступала в последнее время. Причины смерти не разглашаются.
Последний матч Борисенко провела 21 июля в чемпионате Белоруссии против "Славянки". В той игре она забила гол.
Юлия Борисенко является трехкратной чемпионкой Белоруссии. В 2013 году с клубом "Рязань-ВДВ" она стала победительницей первенства России, а в 2014-м выиграла кубок страны.
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